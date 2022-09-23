Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, alt yapı çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerin üst yapısını yeniliyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, alt yapı çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerin üst yapısını yeniliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi’nde yürütülen asfalt bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekibinden bilgiler aldı. Mahalledeki çocukların sevgisiyle karşılaşan Yılmaz, onlara özel hazırlattığı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan “Nutuk” kitabı ile boyama kitapları hediye etti. Çocukları sevindiren Yılmaz, "Onların mutluluğu ve enerjisi her şeye değer. Toroslarımıza, en güzel hizmeti sunmanın ve gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir kent bırakmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyen Yılmaz, "Su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan ve tahrip olan yollarımızda asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin bu konuda bizden beklentilerini biliyor ve hizmetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında ulaşımı kolaylaştırmak adına çözüm odaklı ve Çevik Belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Gözümüz hep yükseklerde. Üst yapıdan eğitime, spordan bilime, teknolojiden sanata kadar her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.