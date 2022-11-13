Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eğitim Mahallesi’ni ziyaret edip kurulan semt pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya geldi. Pazar tezgâhlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, esnafın taleplerini dinleyip notlarını aldı. Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm vatandaşların hizmetin en güzelini alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eğitim Mahallesi’ni ziyaret edip kurulan semt pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya geldi. Pazar tezgâhlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, esnafın taleplerini dinleyip notlarını aldı. Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm vatandaşların hizmetin en güzelini alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Yıldırımlılarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefi, ortak akıl anlayışıyla hareket ederek ilçemize katkı sunmaya devam ediyoruz. Sık sık pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hem alışveriş yapan hemşehrilerimizi hem de pazarcı esnafımızı yerinde dinliyoruz. Bugün de Eğitim sakinlerimizle buluştuk. Esnafımız ile Halil İbrahim sofrasına oturduk. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu her şeyin başında gelir. Yıldırım Belediyesi olarak esnafımızın ve hemşehrilerimizin her zaman yanında ve hizmetindeyiz” dedi.