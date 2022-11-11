Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Bakanlıklarımızın yerine getirmeye çalıştığı sorumluluklara destek olmak, Çarşambamız için ortak akılla hareket etmek, ilçemizin üretimine, gelişimine ve konumuna değer katacaktır” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Bakanlıklarımızın yerine getirmeye çalıştığı sorumluluklara destek olmak, Çarşambamız için ortak akılla hareket etmek, ilçemizin üretimine, gelişimine ve konumuna değer katacaktır” dedi.

Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun, Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Berber, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Tevfik Akın, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zekai Varol, İş Kurumu Şube Müdürü Rıfat Yıldız, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Feti Sel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Nüfus Müdürü Yusuf Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen ve Kütüphane Müdürü Muharrem Orta, ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde konuklar, ekim ayı başında gerçekleşen borsa organ seçimleri sonucunda yeniden başkan seçilen Yılmaz ve yeni meclise hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlçe protokolünü ağırlayan Başkan Yılmaz, “İlçemizin ileri gelen kuruluşlarının yetkilerini ağırlamaktan şeref duyduk. İnanıyorum ki hoşgörü içerisinde dikkat ve titizlikle yürütülen ortak çalışmalar, bizleri birbirimize daha çok yakınlaştırdığı gibi ilçemize de büyük katkılar sunacaktır. Bakanlıklarımızın yerine getirmeye çalıştığı sorumluluklara destek olmak, Çarşambamız için ortak akılla hareket etmek, ilçemizin üretimine, gelişimine ve konumuna değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

Tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu.