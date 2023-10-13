Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Mevlana Mahallesi’nde hayata geçirdiği kültür ve taziye evinin yapım çalışmalarında sona gelindi. Taziye evinin yanında bulunan park yeri de gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuştu.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Murat Yıldırak ve teknik ekibiyle birlikte kültür ve taziye evini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Vatandaşlarımızın taziyelerini daha iyi bir ortamda kabul etmelerini sağlamak için kültür ve taziye evi çalışmalarımıza diğer mahallelerimizde de devam ediyoruz” dedi. Mevlana Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın talepleri bizler için önemli"

Kültür ve taziye evi projesiyle bölgenin önemli bir ihtiyacının giderildiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “’Acılar paylaşıldıkça azalır’ anlayışıyla Mevlana mahallemizde ihtiyaç duyulan kültür ve taziye evimizi hayata geçirdik. Yapım çalışmaları devam eden tesisimizi yakın zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve taziye evi çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.