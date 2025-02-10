Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, her haftanın ilk gününü öğrencilere ayırıyor. İlçedeki okulları ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, onların beklenti, öneri ve taleplerini dinliyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın güzide eğitim kurumlarından Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bayrak töreninde bir araya geldi. Program kapsamında, öğrencilere çorba ikramında bulunan Başkan Yılmaz, düzenlenen tecrübe paylaşımı programında öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle bir araya gelerek, onların bakış açısından Yıldırım’ı görmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım’ı inşa ederken, geleceğin gerçek sahipleri olan çocuklarımız ve gençlerimizin fikir, beklenti ve taleplerinden istifade ediyoruz. Bir taraftan bunu gerçekleştirmek diğer taraftan da şehrimize ve bugüne gençlerimizin gözünden bakmak adına sık sık onlarla bir araya geliyoruz. Gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için ilçemizi, kütüphaneler, spor tesisleri, kurs merkezleri ile donatıyoruz. Yine çocuklarımızın eğitimi ve gelişimine katkı sağlamak için de kurslar, sanat atölyeleri, söyleşiler, panellerdüzenleyerek, gençlerimizin fikri ve vicdanı hür, milli manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Gençlerimize değer veren, onlara yönelik yatırım yapan bir başkanımız var. Desteklerinden ve ziyaretlerinden ötürü Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ederiz" dedi.