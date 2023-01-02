Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümünde düzenleyecekleri Zafer Yürüyüşüne tüm Mersin halkını davet etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümünde düzenleyecekleri Zafer Yürüyüşüne tüm Mersin halkını davet etti.

Toroslar Belediyesinin, bu yıl Mersin Valiliği ile birlikte düzenleyeceği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü, yarın saat 08.00’da Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak. Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Metropol Kavşağı, Fasih Kayabalı Caddesi, Çakmak Caddesi, Tren Garı, Kurtuluş Kavşağı ve Sahil Yolu güzergahından Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek olan geleneksel yürüyüşte, binlerce Mersinli kalpaklarıyla, bayraklarıyla omuz omuza yürüyerek atalarının mirasına sahip çıkacak.

Toroslar Belediyesi, 3 Ocak kutlamaları çerçevesinde ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Toroslar’da ağırlayacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, ’Kurtuluş Savaşı’nda Toroslar ve Çukurova’nın Önemi’ konulu söyleşiyle Mersinlilerle buluşacak. Söyleşi, 3 Ocak Zafer Yürüyüşünün ardından saat 13.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Konferans Salonunda düzenlenecek.

Zafer Yürüyüşünü bu yıl da büyük bir coşku ve gururla gerçekleştireceklerini belirten Yılmaz; "Tüm halkımızı, bu değerli günün bir parçası olmak üzere 3 Ocak 2023 Salı günü sabahı saat 08.00’da Zafer Yürüyüşümüze, saat 13.00’da Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı konuk edeceğimiz söyleşiye bekliyoruz. 3 Ocak, destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünden hareketle kentimizin sembolü haline gelen Zafer Yürüyüşünde herkesi tek yürek, tek nefes olmaya davet ediyoruz. Marşlar ve mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar hep birlikte yürüyeceğiz. Zaferimiz, sevincimiz, coşkumuz bir! 101 yıl önce canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıkan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mersin’de Türk bayrağından başka bir bayrak dalgalanmasın diye canını siper eden tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Güzel Mersinimizin 3 Ocak Zafer Günü kutlu olsun" dedi.