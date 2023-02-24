Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Malatya’da depremin yaralarını sarmak için tek tek çalışmaları kontrol ediyor, bölgeyi de karış karış gezerek halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Malatya’da depremin yaralarını sarmak için tek tek çalışmaları kontrol ediyor, bölgeyi de karış karış gezerek halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın ardından depremin yaralarını sarmak için Malatya’da görev alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın koordinesinde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmak için Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kızılay ve yardımseverlerin desteği ile sosyal yardım aracı 11 tır bugün itibari ile Malatya’ya ulaştırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8 kamyonet, 9 kamyon, 28 iş makinesi, 11 ilaçlama aracı, 3 minibüs, 10 otobüs, 1 arazi aracı olmak üzere toplamda 81 araç Malatya’da çalışmalara başladı. Balıkesir’den deprem bölgesine giden 300 iş makinesi 500’ü aşkın personel, 11 ilin farklı bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da Malatya’da Fırıntaş tarafından Aşevi TIR’ında günlük 15 bin kişiye yetecek sıcak yemek çıkarılarak depremzedelerin gıda ihtiyaçları gideriliyor.

15 binden fazla depremzede Balıkesir’de

Bugün itibarıyla kendi imkânları ya da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle Balıkesir’e gelen 15 bin 567 depremzedenin, “Afet Lojistik Merkezi”nde ilaç, giyim gibi ihtiyaçları giderilerek otel, akraba yanı, KYK yurtları ve misafirhanelerde konaklatılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Malatya’ndaki belediye başkanlarıyla beraber Malatya’yı karış karış geziyor. Çadır kentlerde ve diğer sokaklarda tespit ettiği eksiklileri tek tek not alan Başkan Yılmaz, gıda, giyim ve barınma gibi sorunları ivedilikle yerinde çözüme kavuşturuyor. Yine Başkan Yılmaz’ın koordinesinde her hangi bir virüs salgının başlamaması amacıyla ilaçlama, çöp toplama, çevre ve çadır temizlikleri titizlikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personelleri ve Balıkesirli gönüllüler ile yürütülüyor.