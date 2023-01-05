Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede bulunan Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede bulunan Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Yılmaz, yaş almış büyüklerine yeni yıl hediyesi vererek, onlarla sohbet edip taleplerini de dinledi. Yılmaz; “Sizlerin, yaşama sevincini kaybetmeden hayat sürmeniz en büyük temennimiz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum” dedi.

Yaş almış büyükleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz; “Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğini de kuramaz. Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı, tecrübeleriyle yol gösterici büyüklerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bizim için önemli olan onların hayır dualarını almaktır. Bizler, Türk milleti olarak 100’üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarıyız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda var gücümüzle ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri ve yöneticileri de kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.