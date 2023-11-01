Türkiye’de ikinci 500’e giren Samsunlu firmaları tebrik eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, “İsteğimiz, her zaman üreticimizin ve şehrimizin kazanacağı bir zincir oluşturmaktır. Bu hedef ve bu güç zinciri için bizleri ileriye taşıyacak adımları takip ediyor, üreticimizi ve üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" listesine, üretimden net satışlara göre Samsun 9 firmayla adını yazdırdı. Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayici kuruluşu arasına girerek Samsun’u ve Çarşamba’yı gururlandıran Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş.’yi ve listeye giren 9 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Çarşamba’da fındık sanayisinde üretim ve ihracat yapan üyelerini her zaman desteklediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, listeye giren firma ile gurur duyduklarını vurguladı.

“Üreticilerimiz ve sanayicilerimizden ortak başarı”

Samsun’un ticarette büyük bir üretim alanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, dünya ve Türkiye ticaretinde söz hakkı kazanmanın ancak takdir görmüş ve tescillenmiş başarılar ile gerçekleşebileceğini, Samsun ve ilçelerinin ticaret hacmini genişleterek ilerlediği bu yolda emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti. Yılmaz, “Sanayimiz adına bu değerli kazanımlar ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için de yeni yatırımların kapılarının açılacağına işarettir. Yeni yatırımlar istihdamı, kaliteli istihdam ise üretimi güçlendirecektir. Bu üretim zincirinde takdir sanayicilerimize olduğu kadar, toprağına sahip çıkan, fındığı eken, fındığına, gösterdiğimiz yol haritaları ile bakarak verimini en üst düzeye ulaştırmaya çalışan, mahsulünü alan ve bölgemize kazandıran üreticilerimize de aittir. Bölgemizin tarımsal zenginliği fındığı yetiştiren, üreten, işleyen ve milli ürünümüzü ihraç eden başta Özyılmaz Fındık Sanayi olmak üzere tüm üreticilerimiz ve üyelerimiz ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz sanayide güç zinciri oluşturmak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde, ÇTB’nin ihracatı artırıcı adımları takip ettiğini ve her daim desteklediğini kaydeden Yılmaz, “İsteğimiz, her zaman üreticimizin ve şehrimizin kazanacağı bir zincir oluşturmaktır. Bu hedef ve bu güç zinciri için bizleri ileriye taşıyacak adımları takip ediyor, üreticimizi ve üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi ancak el ele vererek gerçekleştirebilir, Samsun sanayisinin adını iş dünyasına altın harfler ile yazdırabiliriz. Ülkemizin, bölgemizin, şehrimizin ve ilçemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için gereken tüm görevleri yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.