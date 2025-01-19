Yıldırım BelediyeBaşkanıOktay Yılmaz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyeti,Yıldırım’da ağırladı.

Yıldırım BelediyeBaşkanıOktay Yılmaz, Yıldırım’ın kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni konuklarla birlikte gezerek yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her fırsatta Bulgaristan’dayaşayan soydaşların yanında olduklarını, bundan sonradaolmaya devam edeceklerini belirtenYıldırımBelediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bulgaristan,kentimiziçin ayrı bir ehemmiyete sahip. Bulgaristan’dan anavatana göç eden soydaşların önemli bir kısmıYıldırımilçemizde yaşıyor. Bu vesileyle de gönül bağımız, aramızdaki coğrafi uzaklığı ortadan kaldırıyor” dedi.