Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu seçimlerinde Mehmet Yılmaz, 63 meclis üyesinin tamamının oylarını alarak, bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu seçimlerinde Mehmet Yılmaz, 63 meclis üyesinin tamamının oylarını alarak, bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Manisa iş dünyasının merakla sonucunu beklediği seçimlerden zaferle ayrılan Manisa TSO’da Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz güven tazeleyerek bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu. Manisa’ya ve Manisa iş dünyasına yakışan bir seçim maratonunu başarıyla tamamladıklarını açıklayan Başkan Yılmaz, Manisa için azim ve gayretle çalışma heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2022-2026 seçimlerini büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştiren aziz hemşerilerimize, değerli üyelerimize desteklerinden dolayı sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım.

Sanayici, tüccar ve iş insanları seçimlerimizde bizlere gösterdikleri teveccühü ile geçtiğimiz dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı hizmetlerin devamı noktasında bizlere daha fazla çalışma mecburiyeti yüklemiştir. Yönetim Kuruluna seçilen arkadaşlarımla birlikte üyelerimizin bize gösterdiği güvenin ve desteğin önemini değerini biliyoruz. Tüm üyelerimizi kucaklamak zorundayız. Ağır bir yükümlülük aldığımızın farkındayız. 32 yıllık tecrübemle birikimimle bu sorumluluğu yönetim kurulu arkadaşlarım ve meclis üyelerimizle birlikte başarılı hizmetlerimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Üyelerimizle birlikte sanayisi ile, tarımı ile, turizmi ile büyüyen bir Manisa için hep birlikte çalışacağız. Seçim sürecinde beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, oy veren, vermeyen, kapısını ve gönlünü bize açan odamıza kayıtlı tüm üyelerimize tüm Manisalı hemşerilerimize teşekkür ediyor, İlimiz iş dünyasına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kazanan Manisa olmuştur" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yılmaz’ı ilk tebrik eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Seçimlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından Başkan Yılmaz’ı telefonla arayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa TSO’nun yeni Başkanı Yılmaz ve ekibini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Başkan Yılmaz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, Hisarcıklıoğlu’na kendisine verdiği destek ve duyduğu güven için teşekkür etti.