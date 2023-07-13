Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, saha incelemeleri sırasında spor yapan gençlerle bir araya geldi.

Yusuf Kılıç Mahallesi’nde devam eden yol bakım çalışmalarını takip ederek ekiplerden bilgiler alan Başkan Yılmaz, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan semt sahasında ise incelemelerde bulunarak antrenman yapan gençlerle bir araya geldi. Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz’ın da bulunduğu incelemeler sırasında çocuklarla ve gençlerle sohbet eden Yılmaz, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çocuklara eğlenirken öğrenecekleri boyama kitabı da hediye eden Yılmaz, onlara gelecekteki hedeflerini sordu ve nasihatlarda bulundu.

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak çocukları, gençleri ve eğitimi önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımıza isteklerini sorduğumuz gibi çocuklarımızla da sohbet ederek bizlerden neler istediklerini öğreniyoruz. Kentimizde, ilçemizde hayata geçirdiğimiz her bir proje ve çalışma çocuklarımızın geleceğini de ilgilendiriyor. Onların görüşleri de bizim için çok kıymetli. Onlar mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsunlar diye ilçemizde hizmetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.