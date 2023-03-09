Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, deprem bölgesinden gelen ailenin 10 gün önce dünyaya gelen Gaye İlay bebekle buluştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki sosyal tesiste misafir edilen bir ailenin 10 gün önce dünyaya gelen bebekleri Gaye İlay ve ağabeyi Toprak ile buluştu. Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Deprem bölgesinden ilçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Dualarımız ve gönlümüz depremzede kardeşlerimizle. Özellikle depremzede çocuklarımızın yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın bir nebze olsun yüzünü güldürmek. İlçemizde dünyaya gelen Gaye İlay bebeğe de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.