Fındık piyasasında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, “Fındık fiyatının dengesizliği üreticimizi ve tüccarımızı zarara uğratacaktır. Fındık piyasasına etki edecek tüm olumsuzluklar için çok dikkatli olunmalı” dedi.

2023 yılı fındık sezonunu ve fındıktaki fiyat düşüşlerini değerlendiren Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, fındık piyasasının olası tüm söylemler için tedirgin bir atmosferde olduğunu, beklenmedik dalgalanmalar yaşamamak için ise çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, “2023 yılı fındık camiamız için hayli zorlu bir sezon olma yolunda devam etmektedir. Yıl başında çeşitli kuruluşlarca yapılan rekolte tahmininden uzak bir sezon geçirmekteyiz. Halbuki temennimiz sezonun bol ve bereketli, fiyatın da yüksek olması yönündeydi. Fiyatların belli bir denge içerisinde gitmediğini görüyoruz. Bu dengesizlik fındık camiasının tüm kesimlerini olumsuz etkilemektedir. Özellikle bu yıl kahverengi kokarca böceğinin vermiş olduğu zarar neticesinde çürük fındık sayısında ciddi manada artış yaşanmaktadır. Çürük fındık sayısında yaşanan bu artış sebebiyle üyelerimiz satışlarında problem yaşamaktadırlar. Bu durum fındık fiyatında düşüşe neden olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Fındıkta atılacak adımların iyi hesaplanması gerek

Kahverengi kokarca ile mücadelede acil bir eylem çağrısı oluşturulduğunu aktaran Başkan Yılmaz, zararlılardan etkilenen 2023 sezonundan önemli dersler çıkarılması gerektiğini aktararak, sorunların çözümünün ortak paydada buluşularak sağlanabileceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, “Camiamız, bahse konu bu sorunların çözümü ve gelecek yıl tekrarının yaşanmaması için tüm kurumlarla beraber çalışmaktadır. Zira sorunların çözümü ancak birlikte mücadele ile mümkün. Şu günlerde Toprak Mahsulleri Ofis’inin kabuklu fındık satışı yapacağı yönünde kamuoyunda bir görüş var. Bu görüş zaten düşüş eğilimde olan fındık fiyatları olumsuz etkilemektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin, tüccarın ve camiamızın teminatı olan bir kurumdur. Dolayısıyla yapılması olası kabuklu fındık satışının tarihinin ve satış rakamının çok iyi irdelenerek ve hesap edilerek camiamıza zarar vermeden yapılması çok önemlidir. Bu sürecin Toprak Mahsulleri Ofisince hassasiyetle yürütüleceğinden şüphemiz yoktur. TMO tarafından bu konu hakkında kamuoyuna açıklama yapılmasının kıymetli olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.