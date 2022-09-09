Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sektöründe faaliyet gösteren İtalyan firma Ferrero’yu hedef alarak, “Ferrero’nun tekelci tutumu kabul edilemez. Haksız rekabetin önüne geçeceğiz” dedi.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sektöründe faaliyet gösteren İtalyan firma Ferrero’yu hedef alarak, “Ferrero’nun tekelci tutumu kabul edilemez. Haksız rekabetin önüne geçeceğiz” dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık piyasasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada, fındık piyasasında dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren Ferrero firmasına yönelik tepkilerin arttığına dikkat çekerek, Türkiye fındık piyasasını dalgalandırmakla suçladığı firmayı hedef aldı.

“Ferrero’nun tekelci tutumu kabul edilemez”

Başkan Yılmaz, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ilçenin en önemli üretiminin ve ticaretinin fındıktan yapıldığını belirtti. Yılmaz, “Geride bıraktığımız günlerde fındık sektöründe yaşanan dalgalanmalar tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır. Sektörde faaliyet sürdüren İtalyan Firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasada ‘haksız rekabet ve tekelleşme’ oluşturulduğu yönündeki iddialar borsamızca yakından takip edilmektedir. Ferrero’nun yapmış olduğu tedarikçi sözleşmesi ile gerçekleştirdiği alımlarda belirlenen durum ve 48.-TL+1 .-TL olarak ilan ettiği fiyat piyasada tepkilere neden olmuştur. Rekabeti bozan tüm etkenlerin izlenmesi, tespiti ve ilgili kurumlara aktarılması borsanın hükümlü olduğu kanun ile tanımlanmış görevlerinden birisidir. Bunun gereği olarak Ferrero’nun sergilediği tekelci tutumun tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti:

“Rekabet piyasası; bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasalardır. Bu ekonomi politiği öğretisine göre, Ferrero’nun kamuoyuna mâl olacak şekilde fiyat açıklaması rekabet piyasasının tekel gücünü tek eline alarak ihlal edildiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tutuma kayıtsız kalmak mümkün olmadığı gibi elbette bir cevabı ve yaptırımı olacaktır.”

“Görevimiz piyasayı ve üreticiyi korumak”

Başkan Yılmaz, kurum olarak görevlerinin üyelerini ve fındık piyasasını korumak olduğunun altını çizerek, “Borsa olarak, başta üyelerimiz olmak üzere ilçemize ve bölgemize zarar getirecek tutumlara ve bahsi geçen iddialara ilişkin sorumlu olduğumuz mevzuat ve bağlı olduğumuz hukuk gereğince görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Sektörde yaşanan bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve rekabet piyasasının tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hususta Borsamızın, konuyu yakından takip ederek, piyasa dengesini sağlamak adına tüm sorumluluğu ve gayreti göstereceğini kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.