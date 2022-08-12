‘Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katılan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Esnafımızın sıkıntılarını banka müdürlerimize ilettik, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

‘Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katılan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Esnafımızın sıkıntılarını banka müdürlerimize ilettik, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’nda konuşan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, "Ülkemizin mevcut şartları değerlendirildiğinde elimizi taşın altına koymamızı gerektiren bir dönemden geçiyoruz. Elbette esnafımızı ve üreticimizi bu taşın altında ezdirmeyeceğiz. Bankalarla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında özel sektör için yapıcı taleplerimizi ilettik” diye konuştu.

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomik kalkınma ve büyüme için firmaların finansmana erişimlerinin önemini, içinde bulunulan dönemde finansmana erişim noktasında yaşanan zorlukları ve reel sektörün şikayetlerini banka müdürleri ve oda/borsa başkanları ile paylaştı. Hisarcıklıoğlu, mevcut durumdan en fazla etkilenen firmaların küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu, yüksek kredi faizleri ve yetersiz kalan kredi limitleri ile bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarını, kredi kullanabilenlerin ise yüksek faizler üzerinden alabildiklerini belirtti.

“İşletmelerimizi mağdur etmeyeceğiz”

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’nı değerlendiren ÇTB Başkanı Yılmaz, yaşanan yüksek enflasyon ve kredi yetersizliklerinin firmaları mağdur ettiğini, bu mağduriyetin giderilmesi için bankalara çağrıda bulunduklarını ifade etti. Yılmaz, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumda tüm paydaşlarla ortak hareket ederek, üreticilerimizi desteklemek için görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak ilimiz ve ilçemizdeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin finansal sıkıntılarını ve şikayetlerini banka müdürlerimize ilettik. Verimli geçen görüşmeler sonrasında bankalardaki yüksek faiz ve sınırlı kredi hususların en kısa sürede çözülmesini ve firmalarımızın rahat bir nefes almasını temenni ediyoruz” dedi.

Yılmaz, işletmelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ortak akılla tüm çabanın gösterildiğini, bu hususta faaliyet gösteren tüm esnafların, üreticilerin ve firmaların yaşadığı zorlukları taraflarına bildirmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlanacağının altını çizdi.