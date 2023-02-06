Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 10 ili vuran, yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, vatandaşlara destek için teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 10 ili vuran, yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, vatandaşlara destek için teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Mersin’in de aralarında olduğu birçok ilde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toroslar Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ve deprem afet bölgelerine gerekli desteği yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yılmaz, “Deprem nedeniyle Toroslar Belediyesi ana hizmet binası otoparkımız, Halkkent Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezimiz, H.Okan Merzeci Mahallesi Amfi Tiyatromuzun otoparkı, Mehmetçik Parkımız ve Raziye Oskay Spor Kompleksimiz, Portakal Mahallesi Fikri Dilsiz Parkımız, Çavuşlu Mahalle Muhtarlığı yanı, Zeki Ayan Mahallesi pazar yeri ile muhtelif yeşil alanlar vatandaşlarımızın kullanımına açık olacaktır. Ekiplerimiz, destek için teyakkuzda. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacağız. Dayanışma içinde bu süreci de atlatacağız inşallah. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.