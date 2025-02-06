Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Kaymakamlığı iş birliği ile Telsiz Dağıtım Töreni ve Muhabere Eğitimi düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, mahalle muhtarları ve arama kurtarma ekipleri katıldı. Mahalle muhtarları ve arama kurtarma ekiplerine telsiz dağıtımı yapan Yıldırım Belediyesi, programın ardından muhabere eğitimi vererek, muhtemel bir afet durumunda iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Afete dirençli bir Yıldırım için oluşturdukları yol haritası ile ‘Dirençli Şehirleşmesiyle Parlayan Bir Yıldırım’ inşa etmeye gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Muhtemel bir depreme hep birlikte hazırlanmalıyız. Bu hazırlığın temelinde depremin oluşturacağı riskin anlaşılması ve azaltılması adına yapılabilecekler yatmaktadır. Seferberlik ruhu ile yürüteceğimiz çalışmalar sayesinde, Bursa’nın depreme daha dayanıklı bir kent olmasını mümkün kılacağımıza inancım tamdır" dedi.

Sağlıklı ve hızlı iletişim süreci

6 Şubat depremlerinde de görüldüğü üzere afetlerin yol açtığı zararları minimize etmek ve afete dayanıklı bir toplum oluşturmak için kesintisiz iletişimin rolünün son derece kritik ve belirleyici olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Deprem esnasında telsiz kullanımı oldukça ihtiyaç duyulan bir iletişim aracıdır. Çünkü yıkımı büyük olan doğal afetlerde, mevcut iletişim alt yapısı sıkça hasar görebilir veya tamamen devre dışı kalabilir. Böylesi durumlarda deprem telsizleri bağımsız bir iletişim ağı sunarak, iletişimin sürdürülmesine imkan tanır. İletişim sadece afet anında hızlı bilgi akışı sağlama amacıyla değil, aynı zamanda afet yönetimi süreçlerinin tüm aşamalarında karar alma ve eylem planlaması için kritik bir role sahiptir. Afet öncesi ve sonrasında sürekli iletişim, afet yönetiminin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bugün mahalle muhtarlarımız ve arama kurtarma ekiplerimize teslim edeceğimiz telsizler ve sonrasında vereceğimiz muhabere eğitimi ile muhtemel bir afette sağlıklı bir iletişim süreci sağlamayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde mahallelerimizde oluşturacağımız gönüllü ekiplerle deprem farkındalığını tüm hemşehrilerimizde yaygınlaştıracağız" sözlerini kaydetti.

Afet odaklı çalışmalar

Yıldırım Belediyesi olarak, afet odaklı planlama ve yönetim çalışmaları, imar plan uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları, acil toplanma alanları, afete müdahale hazırlık çalışmaları ile toplum ve sağlık boyutuna dair çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "5 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim ile kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunları tarihe karıştı. İlçenin 27 farklı noktasında özel sektörün de destekleriyle kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 5 bin konutu dönüştürdük, 2 bin 500 konutu da dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu dönem toplamda 30 bin konutu dönüştürüp hemşehrilerimizi bu güvenli şemsiye altına almayı hedefliyoruz. Yine Yıldırım’ın kentsel dönüşümde yaşanabilir kritere gelmesini sağlayan kalite belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilçemiz için kısa ve orta vadeli dönüşüm planını oluşturacağız. Yine Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak 40 kişilik gönüllü ekibimiz ile birlikte AFAD koordinasyonuyla mutemel bir afette arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Bununla birlikte okullarda, mahallelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve sitelerde temel afet eğitimleri veriyoruz. Ayrıca mahallelerde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere depolar oluşturarak muhtemel afetlere hazırlıklı olunması sağlıyoruz" diye konuştu.