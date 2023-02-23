Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk günden itibaren büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "İlçemize misafir olarak gelen depremzede kardeşlerimizin barınma, giyim, gıda ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu da Toroslar halkının büyük dayanışmasıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk günden itibaren büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "İlçemize misafir olarak gelen depremzede kardeşlerimizin barınma, giyim, gıda ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu da Toroslar halkının büyük dayanışmasıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçedeki sosyal tesislerde ve evlerde konaklayan depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olan Toroslar Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturduğu Acil Destek Merkezi ile birebir insana dokunan çalışmalar yürütüyor. Toroslar Belediyesinin yemekhanesinde de özenle hazırlanan sıcak yemekler her gün depremzedelerin kaldıkları yerlere ulaştırılıyor. Ayrıca, merkezde depremzede çocuklar için uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli faaliyetler de yapılıyor.

"Ülkemizin en büyük gücü, birliği, beraberliği ve kardeşliğidir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Acıları paylaşıyor, yaraları birlikte sarıyoruz. Tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisindeyiz. El ele gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu ile bu süreci birlikte atlatacağız inşallah. Yunus Emre Kültür Merkezimize gelen depremzede kardeşlerimiz, T.C. kimlik numarası ve adres kontrollerinin sağlanmasının ardından belediyemizden ihtiyaç duydukları desteği alabilirler" ifadelerini kullandı.