Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde makine ikmal sahası içerisinde kurdukları tehlikeli atık geçici depolama alanında inceleme yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde makine ikmal sahası içerisinde kurdukları tehlikeli atık geçici depolama alanında inceleme yaptı.

İlçede başarıyla sürdürdüğü Sıfır Atık Projesiyle 4’üncü sıfır atık belgesini alan ve sıfır atık zirvesi ile Mersin’de büyük bir çevre hareketine imza atan Toroslar Belediyesi, geri dönüşümde örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Hizmet binalarındaki tüm çöp kovalarını kaldırarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran belediye, bünyesinde oluşan tehlikeli atıkların sınıflandırılması konusunda da belediye personelini bilgilendirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından personelin çalıştığı ortamda verilen eğitimlerde tehlikeli atıkların nasıl ayrıştırılacağı anlatılırken, sıfır atık sisteminin önemine değinildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da makine ikmal sahası içerisindeki depolama alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Belediye bünyesindeki faaliyetlerden kaynaklı oluşan tüm tehlikeli atıkları bertaraf etmek amacıyla tehlikeli atık geçici depolama alanını yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, çevreye duyarlı bir nesil için bu çalışmalara önem verdiklerini kaydederek, "Yaşadığımız bu güzel kente gözümüz gibi bakmamız lazım. Çevreyi korumak en büyük görevimiz. Sıfır atık konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirildi ve 4’üncü sıfır atık belgemizi aldık. Sıfır atık faaliyetlerimiz, çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi. Daha yaşanılabilir bir Toroslar için tüm personelimizle beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.