Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba ve Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba ve Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek, ekim ayı başında gerçekleşen seçimlerin ardından kendisini ziyaret ederek tebriklerini ileten Kaymakam Yıldırım’a iadeiziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Yılmaz, “Kaymakamımıza borsamıza ve şahsıma gerçekleştirdiği ziyareti için teşekkür ediyorum. Meclisimiz ile birlikte iadeiziyaretimizi gerçekleştirerek, yeni dönemimizde ilçemize sunacağımız katkıları istişare ettik. Şimdiden çalışmalarımızın üyelerimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yılmaz ile Çarşamba’nın güncel konularına ilişkin istişare eden Yıldırım, Yılmaz ve meclisine Çarşamba’ya sundukları katkılar için teşekkür ederek, Vali Yardımcısı Aktaş’a borsa meclisinin ilçede yaptığı çalışmaları aktardı. Yıldırım, “Değerli Borsa meclisimiz, ilçemizde Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu, Karakaya Köyü İlköğretim Okulu ve Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Ticaret Borsası Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi gibi kurumların açılışına katkı sunarak ilçemiz için önemli çalışmalara imza atmıştır. Çarşamba Ticaret Borsası ilçemizin öncü bir kuruluşudur. Samsun ve Çarşamba’nın sayılı iş insanlarından olan Borsa Başkanı Kazım Bey ve meclis üyelerimize Çarşambamız için gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan ve Borsa Hukuk Danışmanı Avukat Berivan Yaralı’nın iştirak ettiği ziyarette ayrıca Samsun Valiliği Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş’ta yer aldı.