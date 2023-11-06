Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafı iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek, sohbet eden Başkan Yılmaz’a ilçe yöneticileri ile Toroslar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hasan Koç eşlik etti.

Ziyaret sırasında esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde de bulunan Başkan Yılmaz, “Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Esnaf ve sanatkarımız ekonominin belkemiğidir. Esnaflarımızın bize ilettiği talep ve sıkıntıları ortak akıl ile çözmenin gayreti içerisindeyiz. En büyük arzumuz, esnafımızın mutlu, huzurlu ve güven içerisinde iş yerlerini açmasıdır. Üretim ve istihdamla kentimizi kalkındıran tüm esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ederiz. Her alanda gelişen ve kalkınan bir Toroslar’ı hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toroslar Küçük Sanayi Sitesi esnafı da Başkan Yılmaz’a ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.