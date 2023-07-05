Mersin Toroslar Belediyesinin Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Arpaçsakarlar Mahallesi, 1.Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ait alınan Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2022/1153 esas numaralı, 2023/733 karar numaralı kararının uygulanmasına ilişkin teklif görüşülerek, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm komisyonların ortak raporu doğrultusunda Toroslar Belediyesi Spor Kulübü’ne, belediye bütçesinden 500 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Toroslarımız, tesisleşme ve sporcu sayısı itibariyle hem kentimizin hem de ülkemizin model aldığı bir ilçe haline geldi. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyemizde farklı branşlarda belediyemizi temsil eden çocuklarımız ve gençlerimiz, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarı ile dönüyor. Bu da Toroslarımız ve kentimiz için gurur verici” dedi.

Daha sonra diğer gündem maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesinin 2023 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu’nun, Toroslar Belediyesince kabul edilen Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı’nın iptali için açtığı davanın takipçisi olacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bu imar planı yapıldı, kesinleşti, ilan edildi. Vatandaşımız da buna göre pozisyon aldı, sözleşme yaptı, ruhsat aldı ve bir takım inşaatlara başladı. Burada vatandaşımızın mağduriyeti var. Şehir açısından bahsediyorum özellikle depremden sonra ortaya çıkan bir konut ihtiyacı var. Onun için bu konuyu hızla geçirmek tarafındayız. Bu arada mahkemenin süreci de bitmiş değil. Zaman kaybına uğramamak için bu kararı almak zorundayız. Çünkü bu kararı hep birlikte bu mecliste almamızla bitmiyor. Buradan Büyükşehir Belediyesine gidecek ve askıya çıkacak. İmar planını akamete uğratan bu süreci mümkün olduğu kadar kısa tutmak niyetindeyiz. Bunun için de olağanüstü toplantımızı yaptık, komisyonumuz da raporu verdi. Onun için devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu, Toroslar ve Mersin için önemli bir konu. Aynı zamanda bu karar son derece ilginç bir karar. Bir hukukçu olarak söylüyorum, soyut şeylere dayanan kent estetiği ve kent silueti öne sürülüyor. Hep beraber bu kararın akibetini takip edeceğiz” diye konuştu.

"Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun"

Ağustos ayında meclisin tatil olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısının 5 Eylül Salı günü saat 14.00 olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, tarihe kara bir leke olarak geçen Sivas ve Başbağlar katliamını kınayarak, hainlerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Yılmaz, "2 Temmuz 1993, Sivas katliamının yıl dönümü. 5 Temmuz 1993, Başbağlar katliamının yıl dönümü. 3 gün arayla provokasyon ortaya çıkarmak için yapılmış bir katliam. Bizi, canlarımızı birbirimize düşürmek için dış eller tarafından yapılmış bir provokasyon. Tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. O gün, orada fail olanları destekleyen daha sonra da mahkemede onları savunanların da nerede bulunduğunu, nerede durduğunu görüyorum. İbretle izliyoruz. Allah, bu tür sıkıntılardan ve acılardan devletimizi, milletimizi korusun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun”diye konuştu.

Güçlü Türkiye’de hep beraber yaşamaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "İki katliam arasında üç gün var. İki grubu birbirine düşürmek isteyen bir provokasyondu. Milletimiz bu oyuna gelmedi. Biz, devletimizin, milletimizin, insanımızın sünnisiyle alevisiyle yanındayız, arkasındayız, emrindeyiz. Etle tırnak gibiyiz. Bizi hiç kimse ayıramaz, bölemez. Çünkü birlikte yaşama irademiz, ortak geçmişimiz ve ortak geleceğimiz var. En önemlisi geleceğe dair umutlarımız var. Güçlü Türkiye’de hep beraber yaşayacağız inşallah” şeklinde konuştu.