Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, çöp konteynerlerine yönelik yerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Torosların 67 mahallesinde yoğun bir şekilde temizlik ve çevre bakım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, rutin olarak yapılan temizliğin yanı sıra çöp konteynerlerini konteyner yıkama ve dezenfeksiyon aracında köpüklü su ile yıkıyor. Çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerçekleştirilen çalışmalarda mahallelerdeki konteynerler, yıkama ve dezenfeksiyon işleminin ardından ilaçlanarak steril hale getiriliyor.

“Amacımız temiz çevre, sağlıklı yaşam"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalıştıklarını belirterek, “İnsan sağlığı, çevre sağlığından geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce çöp konteynerlerimizin yerinde ve hızlı bir şekilde temizlik ve dezenfekte işlemi düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarımızın yanı sıra hemşerilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz. Hemşerilerimizden de isteğimiz, konteynerlere atılan çöplerin poşetlenerek atılması. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz 24 saat görev başında" diye konuştu.