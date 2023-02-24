Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeye gelen depremzede vatandaşlar için yardımların koordine edildiği Yunus Emre Kültür Merkezindeki Acil Destek Merkezinde incelemelerde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeye gelen depremzede vatandaşlar için yardımların koordine edildiği Yunus Emre Kültür Merkezindeki Acil Destek Merkezinde incelemelerde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valiliği, Toroslar Kaymakamlığı ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarla da koordineli çalışmaların yürütüldüğü Acil Destek Merkezini ziyaret ederek, özveriyle görev yapan personellerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Hem afet bölgesinde hem de ilçemizdeki depremzedeler için oluşturduğumuz Acil Destek Merkezimizde ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bütün ülkemizin olduğu Mersinimiz, Toroslarımız tek ses, tek yürektir" dedi.

"Binlerce depremzedeye destek"

Konaklama, sıcak yemek, giyim, psikolojik destek, sağlık, Çocuk Danışma Merkezi, araç koordinasyon ve özel gereksinimli birey desteği hizmetinin verildiği merkeze gelen depremzede vatandaşların acılarını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kentimize gelerek ilçemize yerleşen depremzedelerimiz için oluşturduğumuz Acil Destek Merkezimizde çalışmalar 7/24 devam ediyor. Ekiplerimiz sahada ve tüm mahalle muhtarlarımızla iletişim halindedir. Yaraların en hızlı bir şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm imkanlarımız ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.