İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, uzun süredir riskli alan ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğü Balatçık Dağ Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün sağlanabilmesi için çalışmaları başlattı. Başkan Yıldız, mahalle sakinleriyle gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, "Kentsel dönüşüm sorununu dört yıl içinde çözmek için elimden geleni yapacağım “dedi.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında, hazine arazisinde yer alan evlerin tapu sorununun çözülmesi ve bölgenin riskli alan ilan edilerek, belediye garantörlüğünde vatandaşların haklarının korunduğu bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bölgenin riskli alan ilan edilmesi talebi yeniden iletildi. Toplantıya ilgili belediye bürokratları, meclis üyeleri ve Balatçık Mahallesi hak sahipleri katıldı. Başkan Yıldız ve teknik ekip, hak sahiplerinin sorularını yanıtlayarak süreç hakkında detaylı bilgi verdi.

Başkan Yıldız: “Belediye vatandaş ile müteahhit arasında garantör olacak”

Başkan Yıldız, bölgede vatandaşların görüşlerinin alınarak imar planlarının yapılması sürecini başlatacaklarını belirterek, "Dağ Mahallesi’nde yaşanan altyapı sorunlarına ve doğalgaz eksikliğini çok iyi biliyorum. Yaklaşık altı ay önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na giderek yetkililerle görüştüm ve Balatçık Dağ Mahallesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdim. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu belirttik. Bölgenin riskli alan ilan edilmesi talebimizi bir kez daha ilettik. Görev sürem içinde Balatçık Dağ Mahallemizde kentsel dönüşüm sorununu çözmek için büyük çaba harcayacağım. Bunun yanında sizleri asla müteahhitlerin eline bırakmam. Belediye, hak sahipleri ve müteahhitler arasında garantörlük görevi üstlenecek; yani belediye olarak hakem görevi göreceğiz. Şu an alanda bir sağlık ocağı ve bir cami mevcut. Kentsel dönüşüm sürecini beklemeden, çocuklarımız için bir park yapılması amacıyla çalışmalarımıza başlayacağız. En kısa sürede yolların asfaltlanmasını tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Akar: “Bu toplantıdan dolayı mutluyuz”

Balatçık Dağ Mahallesi Güzelleştirme, Yaşatma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halis Akar, geçmişten günümüze mahallede yaşanan süreci anlatarak, tapu ve yol sorunlarının çözülmesini talep etti. Akar, "Mahallemizde bazı evler iki, bazı evler ise dört kat imar planlı. Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlatılarak sorunumuzun çözülmesini mahalle olarak talep ediyoruz. Bizleri buraya toplayarak ilk ağızdan bilgilendirme yapmanız çok önemli. Soruna sahip çıkarak yanımızda oldunuz. Bugün burada bizleri topladığınız ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Balcı: “Yerinde dönüşüm gerçekleştireceğiz”

Toplantıda Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Harun Balcı, vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği sunumda, Balatçık Dağ Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Balcı, yüzölçümü 14.97 hektarın riskli alan olarak ilan edilmesi taleplerini Bakanlığa yeniden ilettiklerini ifade eden Balcı, "Bölgede en fazla dört katlı, en az ise tek katlı binalar bulunuyor. İmar planları yapılırken, vatandaşların görüşleri alınacak ve planlar bu doğrultuda oluşturulacak. Ayrıca, yerinde dönüşüm ile evlerin ada bazında mı yoksa parsel bazında mı dönüşmesi konusunu da yine mahalle sakinlerine sorulacak" diye konuştu.