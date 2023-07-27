Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı bu yıl da öğrencilerle doldu taştı. Kampı ziyaret eden Başkan Yıldız, öğrencilerle sohbet edip onlarla birlikte etkinliklere katıldı.

Her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı bu yaz da öğrencilerin buluşma noktası oldu. Gruplar halinde bir hafta boyunca kamp yapan öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de sanat ve sportif branşlara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Öğrenciler kampta ayrıca; Bilim atölyeleri, okçuluk, tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikle de dolu dolu bir yaz geçiriyor. Kampı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kampta bu hafta misafir edilen yaklaşık 300 öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yıldız daha sonra kampta düzenlenen etkinliklere katıldı. Öğrencilerin gün sonunda Başkan Yıldız’a teşekkür etmek için özel olarak hazırladığı sahne şovu; müzik dinletileri, sahne gösterileri ve yarışmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

"Hem tatil yapıyorlar hem de çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar"

Kampın öğrenciler için önemine değinen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kefken Gençlik Kampımız geçtiğimiz yıldan itibaren kış sezonunda da gençlerimize hizmet vermeye başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte kampımızda yaz sezonunu başlattık. Gençlerimiz için çok önemli bir mekan burası. Çünkü hem tatil yapıyorlar hem de çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Her geçen yıl artan talep de gençlerimizin bu kampı ne kadar çok beğendiğinin bizlere gösteriyor” dedi.

"Her şey gençlerimizin Türkiye yüzyılına daha iyi hazırlaması için"

Başkan Yıldız, “Yine geçtiğimiz yıldan itibaren Bilim Beyoğlu’ndaki Bilim ve Dene Yap Atölyelerimiz buraya taşıdık. Her şey gençlerimiz için, onların kendilerini Türkiye Yüzyılına daha iyi hazırlaması için. İnanıyorum ki, kampımıza katılan öğrencilerimiz yeni eğitim yılına daha dinç, daha heyecanlı ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaklar. Bugün burada bu enerjiyi çok net bir şekilde hissettik” ifadelerini kullandı