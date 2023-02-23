Beyoğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezde oluşturulan Mobil Oyun Parkuru bu kez Sümer Mahallesi’ndeki çadır kentte yaşayan çocuklarla buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da parkurda depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp yüzlerini güldürdü.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezde oluşturulan Mobil Oyun Parkuru bu kez Sümer Mahallesi’ndeki çadır kentte yaşayan çocuklarla buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da parkurda depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp yüzlerini güldürdü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenenlerden birisi de çocuklar oldu. Beyoğlu Belediyesi, depremzede çocuklara, bu olumsuz durumu bir nebze olsun unutturmak amacıyla Kahramanmaraş merkezde Mobil Oyun Parkuru oluşturdu. Her gün depremzedelerin yaşadığı farklı bir noktada kurulan Mobil Oyun Parkuru’nun bu seferki adresi Kahramanmaraş Sümer Mahallesindeki çadır kentin önü oldu. Oyun parkurunda yüzlerce çocuk çadır kette edindikleri yeni arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Başkan Yıldız çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da oyun parkuruna gelerek çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdi. Çocuklar Başkan Yıldızı büyük bir sevinçle karşıladı. Çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet eden Başkan Yıldız, çocuklara çikolata ve pamuk şekeri de ikram etti. Ahşap oyun grupları, mini golf, dart ve futbol gibi birçok oyun grubunun bulunduğu oyun parkuru, çocukların yüzlerinde oluşturduğu tebessümle, bir nebze de olsa depremzedelere moral oldu.