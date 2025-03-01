Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde sezonun son deve güreşi yarın yapılacak. Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, güreşseverleri sezonun son deve güreşine davet etti.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinin en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi’nde 2 Mart 2025 Pazar günü 28. Geleneksel Sultanhisar Atça Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlenecek. Atça Mahallesi’nde her yıl coşkuyla düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali bu yıl da düzenlenecek. 2 Mart 2025 Pazar günü Atça Arenası’nda yapılacak olan güreşler saat 10.00’da başlayacak.

"Derneğimiz düzenliyor"

Halka açık olarak ücretsiz şekilde düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Festivallerimiz, kültürümüzü yaşatmanın ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmanın en güzel yollarından biridir. Belediyemizin bütçesinin olmaması nedeniyle güreşleri Deve Güreşi Sevenler Derneği düzenliyor. Biz de belediye olarak destek veriyoruz. Bu yıl da geleneksel deve güreşi festivalimizi Atça Mahallemizde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Halkımızın büyük bir zevkle izlediği geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına yaklaşık 184 deve güreşlere katılacak. Hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz anlar yaşamak için tüm Aydınlıları festivalimize davet ediyorum" dedi.

"Ramazan ayına denk geldi"

Bu seneki güreşlerin Ramazan ayının başına denk geldiğini ifade eden Başkan Yıldırımkaya; "Kültürümüzü yaşatmak adına güreşlerimizi yapacağız. Her yıl 10 gün öne gelen Ramazan ayı bu sefer sezonun son güreşine denk geldi. Karşılıklı saygı çerçevesinde tatsızlıklar çıkmadan güreşlerimizin yapılmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da zaten ramazan Ayı tamamen sezonun ortasına gelecek. Bu süre zarfında geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.