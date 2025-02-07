Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, mahalle muhtarları ile buluşarak ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya muhtarlarla olan işbirlikleri ile ilçedeki hizmet kalitesini artırmaya ve halkla olan bağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Yıldırımkaya ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılacak olan projeler hakkında istişarede bulundu. Toplantıda, ilçedeki çeşitli ihtiyaçlar ve belediye hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Yıldırımkaya yaptığı açıklamada, mahalle muhtarlarının verdikleri desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, "İlçemiz mahalle muhtarlarımızla birlikte yaptığımız istişare toplantımızda alacak olduğumuz her türlü karara muhtarlarımızın vereceği destekler benim için çok kıymetlidir. ’Halktan kopuk olan değil, halkla iç içe’ anlayışıyla, Aydın Büyükşehir Belediyemiz, muhtarlarımız ve Sultanhisar Belediyemiz ile birlikte koordineli olarak vatandaşımıza sunulan belediyecilik hizmetlerimize son hızımızla devam ediyoruz" dedi.