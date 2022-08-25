İmam Hatipliler Derneği (KAİMDER) Başkanı Hasan Yıldırım, ünlü şarkıcı Gülşen’in imam hatipliler ile ilgili sözlerine tepki göstererek hukuk önünde hesap soracaklarını belirtti.

İmam Hatipliler Derneği (KAİMDER) Başkanı Hasan Yıldırım, ünlü şarkıcı Gülşen’in imam hatipliler ile ilgili sözlerine tepki göstererek hukuk önünde hesap soracaklarını belirtti.

KAİMDER Başkanı Hasan Yıldırım açıklamasında imam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunduğunu, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu ifade etti. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini aktaran Yıldırım, “İmam Hatip Okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip Okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. Bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir kesimi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamak olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız.”