AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile bir arada makamında bir araya geldi.

Başkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve AK Parti Milletvekili Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, başkanlar arasında samimi bir atmosferde görüş alışverişi gerçekleşti. İlçenin gelişimi, kamu hizmetleri, projeler ve yerel sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yıldırım, ziyarette yaptığı açıklamada, siyasi partilerin işbirliği ve diyalog içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Bilecik’in gelişimi ve halkın refahı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Ayrıca, milletvekilleriyle birlikte ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım’a nazik davetleri için teşekkür ettiler. Ayrıca, ilçenin kalkınması ve halkın beklentilerinin karşılanması için ortak çalışmaların önemini vurguladılar.