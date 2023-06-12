AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe yönetiminin açtığı üye standında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bozüyük Kapalı Pazar alanında kurulan stantta vatandaşlara seslenen Başkan Yıldırım, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza kapımız her daim açık. Standımızı ziyaret etmeyi unutmayın" diyerek halka yakın duruşunu bir kez daha sergiledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla birebir iletişim kuran Başkan Yıldırım, AK Parti’ye üye olmak isteyenleri teşvik etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Başkan Yıldırım, partinin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı. AK Parti’nin tüm kesimlere hitap ettiğini ve her yaş grubundan vatandaşın desteğini beklediğini belirtti. Başkan Yıldırım’ın üye standı ziyareti, partiye olan ilgi ve katılımın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilerek halka açık ve samimi tavrı, partiye olan güvenin pekiştirilmesine ve aktif siyasete katılımın teşvik edilmesine katkı sağladı.