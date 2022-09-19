AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bugün okul ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bugün okul ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Okul müdürü ve öğretmenler ile bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Yıldırım, “Uzun yıldan sonra öğretmenler odasına girince özlediğimi fark ettim. Öğretmenlerimize, idarecilerimize ve kıymetli çocuklarımıza sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri başarı dolu bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” dedi.

Öte yandan Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.