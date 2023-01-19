AK Parti Bilecik İl Koordinatörü Necati Karagöz, Pazaryeri ve Bozüyük’te düzenlenen yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Koordinatörü Necati Karagöz, Pazaryeri ve Bozüyük’te düzenlenen yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Koordinatörü Necati Karagöz bir takım ziyaretler için geldiği kentte il olarak İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığının düzenlenin yönetim kurulu toplantılarına katıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’inde eşlik ettiği toplantıda İl Koordinatörü Necati Karagöz, yeni yönetim kurulu üyeleri ile tanışarak çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonrasında Başkan Tekin, “Ziyaretlerinden dolayı il koordinatörümüz, il başkanımız, ilçe koordinatörümüze teşekkür eder toplantımızın hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.