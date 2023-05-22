AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim hazırlıklarının değerlendirildiği telekonferans toplantısına katıldı.

Başkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in bütün illerin başkanları ile telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası 28 Mayısta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turu için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım atılan adımların sağlamlığının sebebinin millet olduğunu belirtti.