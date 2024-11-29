AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt İlçe Merkez başkanlığında parti teşkilatına hitabı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleşen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mustafa Büyükgüner, Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt İlçe Başkanı İlhan Yunusoğlu ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantı da, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldı. Bilecik’in geleceği üzerine görüşmeler yapıldı ve partinin Bilecik’te ki hedefleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Yıldırım,"Söğüt 3 kademe ilçe teşkilatımızla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızda, ilçemizin siyasi gündemi, parti çalışmalarımızın verimliliği ve teşkilatımızın hedefleri doğrultusunda yapılması gereken adımlar üzerinde durduk. Teşkilatımızın her kademesiyle koordineli bir şekilde çalışarak, milletimize daha güçlü ve etkin hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.