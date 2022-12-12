AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını değerlendirerek, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını değerlendirerek, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz katılım sağladı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantı sonrası bir değerlendirme yaparak, "AK Parti olarak geçen 20 yılda olduğu gibi bugün de ülkenin her meselesini, milletin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırladık. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önderliğinde Cumhuriyetin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık" dedi.