Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’na giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’na giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, şoför esnafının talep ve isteklerini dinledi. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Yıldırım, çalışmalar için kolaylıklar diledi. Daha sonrasında geçtiğimiz haftalarda yapılan TSO seçimlerinde Bilecik Ticaret Odası Başkanı seçilen Mehmet Ergün ile beraberindeki Bilecik Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Karşılıklı olarak yürütülen proje ve çalışmalardan bahsedildi. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yıldırım, çalışmalarında başarılar diledi.