Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, depremzedeler yararına Bilecik Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşların katkılarıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen hayır çarşısına katıldı. Başkan Yıldırım’a Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman eşlik etti.

1969 Bilecik Kulübü kendi evinde kazanmasını bildi

1969 Bilecik Kulübü kendi evinde kazanmasını bildi

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