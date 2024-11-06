TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’un Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım; “Bazı futbolcular da bunu fırsat bilip hemen CAS’a ve FIFA’ya başvurularda bulundular ama puan sildirmeyeceğiz” dedi.

Denizlispor’un mali tablosu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, "Denizlispor’un içinden çıkılamayacak bir durumu söz konusu değil. Öncelikle İdari ve mülki amirliklerin ondan sonra iş adamlarının en son da vatandaşa ve taraftarımıza tüm şeffaflığımla söylüyorum. Gelip istedikleri gibi bakabilirler. İstedikleri gibi kontrol edebilirler. Herkes her türlü istediği mali veriyi bizde 15 dakika içinde ulaşabilir. Biz 426 milyon aldığımız borç dış ve faizlerle beraber 1 Haziran itibariyle 450 milyona çıktı. Şuanda 392 milyon 400 bin TL’ye kadar bütün borçları düşürmüş durumdayız. 350 milyonu transfer yasağıyla alakalı süreçtir. 22 tane futbolcuya olan borç. Bu söz konusu borçları da, burada bir hata yaptık. Bazı verilen sözler, bazı söylemler vardı. Bu işi çözebilmemiz için. Protokoller hazırlandığı takdirde yardımcı olunacağına dair. Biz yine kimse bize yardımcı olmasa da bunu çözeceğiz bir şekilde bunun altından kalkacağız. Gerekiyorsa şirketleşmeyi tamamladıktan sonra şirket hisselerini satacağız yine yapacağız. Ama 350 milyonluk borcu, 144 milyon, menajeri karşı tarafın avukatı, bizim tercümanımız, bizim avukatımız vasıtasıyla yerli yabancı tüm oyuncuların borçlarını 144 milyonu protokoller eşliğinde sabite bağladık” dedi

Protokole bağlanan borcun ödenmesi gerektiğine işaret eden Başkan Yıldırım, "Bu parayı ödemeniz gerekiyor. Daha önce yüzlerce defa bunu yapmışlar, konuşmuşlar hiç bir şey yapmamışlar. Biz bunun olmaması için avukatlar vasıtasıyla protokole aldık. Şimdi bize ihtiyaç olan o güç kudret mevcut yapının içinde saklı aslında. Muhtaç olduğun kudret Denizli’nin kendi içindeki asil insanlarında saklı. Bunu biraz istesinler, biraz da desteklesinler çözeriz. Bazı pazarlık kabiliyeti çok iyi olan abilerimiz var. Belki daha iyi rakama çözeriz. Ama biz bunu protokollerle aldık. Bunu almamızın akabinde bazı futbolcular da bunu fırsat bilip, hemen CAS’a ve FIFA’ya başvurularda bulundular. Çünkü sürekli ödenmeyen dosyalarla ilgili ödenmediği takdirde puan sildirme işlemine kadar isteyebiliyorlar. Bu tehlikeyle uğraşıyoruz. Ama ona müsaade etmeyeceğiz. Puan sildirmeyeceğiz. Biz mevcut yapılanmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.