AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezinde haftanın en az 4 günü vatandaşların susuzlukla mücadele ettiğini söyleyerek, "Bilin bakalım bu durumdan bir tek kim etkilenmiyor? Tabi ki şehirde durmayan, yaşamayan Belediye Başkanımız Melek hanım. Kendisi İsviçre’de Alp Dağları’nda kayak tatili yapıyormuş" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ülke dışında olduğunu belediye meclisine ve 10 Kasım Atatürk’ü anma programlarına katılmadığı için tepki gösterdi. Yıldırım, "Belediye başkanımı seçtik, turizmden sorumlu gezi başkanı mı anlamadık.Şehir haftanın en az 4 günü susuzlukla mücadele ediyor. Sayelerinde komşuluk ilişkileri ilerledi. İnsanlar su olmayan yerden su olan mahallelere eşine dostuna ihtiyaçlarını gidermeye gidiyor. Ama bilin bakalım bu durumdan bir tek kim etkilenmiyor? Tabi ki şehirde durmayan, yaşamayan Belediye Başkanımız Melek hanım. İşviçre’de Alp Dağları’nda kayak tatili yapıyormuş" dedi.

"İnsanlar belediyeden umudunu kesmiş"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Onu da bugün Ata’mızı anma programında yokluğu ile öğreniyoruz. Atatürkçülük konserlerde İzmir Marşı söylemekle olmuyor sosyal medya da buralarda varmış gibi sayısını bilmediğimiz sosyal medya ekibinin paylaşımlarıyla da olmuyor arkadaşım. Geleceksin 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacaksın. Bizden birileri katılmayınca parmakla gösteriyorsunuz, kendinizden katılmayan oldu mu sus pus oluyorsunuz. Şehrin her yerinde astığın pankartlarda işaret ettiğin Atamız O gerçekten bizimle ama sen bizimle bu şehirle değilsin maalesef. Şehir her geçen gün çaresizlik içinde. İnsanlar belediyeden umudunu kesmiş. Ama sizin umurunuzda değil. Siz de haklısınız nasıl olsa 4,5 sene var daha. CHP’nin bu ülkedeki görevi bu sonuçta öyle değil mi?" dedi.