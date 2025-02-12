Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında art arda kestiği kurdelelerle; şehirdeki vatandaşların barınma, beslenme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım attı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin geçen yılın Aralık ayında Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, Ocak’ta Kent Lokantası’nı, Şubat’ta ise Türkan Saylan Misafirhanesi’ni hizmete açtı. Efeler’de engelleri ortadan kaldırmak için tasarlanan Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kapılarını özel misafirlerine açtı. Kadıköy Mahallesi’nde yer alan özel mekan, 3 bin 595 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildi. Zihinsel, işitme, görme, ortopedik ile dil ve konuşma engelli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi özel durumları olan vatandaşlar; kendileri için özel olarak hazırlanan oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyalleşme imkânları ile yaşamında yeni bir sayfa açma imkânı buldu. Ayrıca merkezde 375 metrekare büyüklüğünde, eğitim ve terapi programlarının sunulacağı, tüm bireylere bire bir özel eğitimin sunulacağı bir bina da yer alıyor. Özel eğitim maliyetlerinin günden güne yükseldiği bu dönemde, ücretsiz hizmet sunan merkez şehirdeki önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu.

"Halkın sofrası, Kent Lokantası"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kısa bir süre sonra vatandaşların uygun fiyatlı sağlıklı gıdaya ulaşmaları için de bir kurdele kesti. Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı Numara 159’da bulunan halkın sofrası haftanın 6 günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında 4 çeşit yemeği 100 TL gibi oldukça uygun bir fiyata vatandaşlara sunuyor.

"Kadınlar için misafirhane"

Beslenme ve eğitimin ardından barınma sorununu da çözmek için kolları sıvayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi’ni geçtiğimiz hafta hizmete açtı. Cuma Mahallesi’nde yer alan misafirhane, kadınların barınma sorununa çözüm olmak için hayata geçirildi. Tek, iki ve üç kişilik odaları bulunan, güvenlik görevlileri ve güvenlik kameraları ile korunan, konukların yemeklerini yapabilecekleri tüm araç ve gereçlerin yer aldığı mutfağı olan misafirhane, konuklarına huzur ve güven dolu barınma imkanı sunuyor. Uygun fiyatlarıyla da takdir toplayan misafirhanede, bir günlük konaklama ücreti tek kişilik odalarda 500 TL, çift kişilik odalarda 400 TL, üç kişilik odalarda ise 300 TL olarak belirlendi. Ayrıca kız öğrenciler, kamu personeli kadınlar, engelli kadınlar ve asgari ücretle geçimini sağlayan kadınlara yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor.