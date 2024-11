Kadınların her alanda eşit haklara sahip bireyler olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Kadına karşı şiddet, insanlık suçu olduğu kadar, toplumun onurunu ve vicdanını derinden yaralayan bir sorundur" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kadına yönelik şiddetin toplum onurunu ve vicdanını derinden yaralayan bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, mesajında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nünde, şiddetin her türlüsünü reddeden ve bu konuda kararlı duruş sergileyen toplum olma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyorum. Şiddet, yalnızca fiziksel yara bırakmaz, ruhsal, toplumsal ve kültürel alanlarda da derin izler bırakır. Kadına karşı şiddet, insanlık suçu olduğu kadar, toplumun onurunu ve vicdanını derinden yaralayan bir sorundur. Kadınlar, toplumu şekillendiren, geleceği inşa eden, her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olan bireylerdir. Onların haklarına, onurlarına ve güvenliklerine saygı göstermek, bir toplumu ileriye taşımanın en önemli adımıdır. Her bireyin, her kurumun, her yöneticinin bu konuda üzerine düşeni yapması, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda insani görevdir. Şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu ve kadına yönelik şiddetin her gün karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Bu mücadelede hep birlikte daha güçlü, daha kararlı olacağız. Kadına karşı şiddeti normalleştiren her türlü anlayışı reddediyor, şiddet mağduru olan kadınların yanında durmaya devam ediyoruz. Şiddetin sona erdiği, kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşayabildiği bir dünyada, hep birlikte daha güzel bir geleceğe doğru yürüyelim. Kadına karşı şiddetle mücadele, sadece bir günün değil, her günün meselesidir. Hep birlikte, şiddeti durdurmak ve kadınları korumak için el birliğiyle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.