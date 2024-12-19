Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yeni yılda, anlamlı bir projeyi hayata geçirecek.

Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin kentte ilk tercihi haline gelen Kitap Kafelerde, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren uzman öğretmenler eşliğinde soru çözümleri başlayacak. Buna göre, ortaöğretim, lise ve liseden mezun olan öğrenciler, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde görevli öğretmenlerle birlikte soru çözümü gerçekleştirebilecek.

Bu kapsamda Girne Mahallesi Kitap Kafe 1’de Salı günleri matematik, Çarşamba günleri fizik, Perşembe günleri tarih, Cuma günleri edebiyat derslerinin soru çözümleri gerçekleştirilecek. Girne Mahallesi Kitap Kafe 2’de ise Salı günleri fen bilimleri ve İngilizce, Çarşamba günleri matematik, Perşembe günleri kimya, Cuma günleri edebiyat alanındaki soruların çözümü yapılacak. Orta Mahalle’deki Kitap Kafe’de Salı günleri matematik, Çarşamba günleri fen bilimleri, Perşembe günleri edebiyat, Cuma günleri tarih konularındaki soruların yanıtlarına öğretmenler eşlik edecek. Adnan Menderes Mahallesi Kitap Kafe’de Salı günleri matematik ve edebiyat, Çarşamba günleri fen bilimleri, Perşembe günleri biyoloji, Cuma günü ise matematik derslerinin soruları çözülecek. Cumhuriyet Mahallesi Kitap Kafe’de Salı günleri matematik, Çarşamba günleri tarih, Perşembe günleri coğrafya, Cuma günleri edebiyat derslerindeki sorular öğretmenlerle yanıtlanabilecek. Öğretmenler eşliğinde yapılacak soru çözümleri belirtilen adreslerde 15.00-18.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek.