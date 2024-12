Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Değerli Efeler halkı, yeni bir yıla merhaba demenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2025’in kapısını aralarken geride bıraktığımız yılın; tüm güzellikleri, dersleri ve deneyimleriyle bizleri daha güçlü kıldığını hissediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, Efeler’imizin her bir köşesinde siz değerli hemşehrilerimiz için çalışmanın gururunu yaşadık. Daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Efeler için el ele verdik. Sizlerin desteğiyle hayata geçirdiğimiz projeler, gönüllere dokunan etkinlikler ve her yaştan vatandaşımıza sunduğumuz hizmetler, bu kentin bir parçası olmaktan duyduğum mutluluğu her geçen gün daha da artırdı. 2025’te de hedefimiz çok net: Daha güzel bir Efeler inşa etmek. Eğitimden çevreye, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda çalışmaya, hep birlikte daha çok üretmeye, daha çok paylaşmaya ve dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz. 2025’in, her biriniz için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl, umutlarımızı tazeleyen ve geleceğe olan inancımızı perçinleyen bir başlangıç olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.