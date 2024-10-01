Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte sembol haline gelmiş Salı Pazarı’nda başlattığı yeni uygulama ile vatandaşların daha konforlu alış-veriş yapmaları sağlayacak.

Ekipler, pazar esnafının tezgahlarını belirli bir alanın dışına çıkartmaması için işgaliye çizgileri çekti. Bu uygulama ile pazara gelen vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi hedefleniyor. Teni düzenleme ile pazar yeri daha düzenli ve erişilebilir bir hal aldı. Bu sayede pazara gelen ziyaretçiler, tezgahlar arasındaki boş alanları kullanarak daha konforlu bir şekilde alışveriş imkânı bulacak. Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.