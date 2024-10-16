Efeler Belediyesi Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yabani otların temizlenmesi, sokakların süpürülüp yıkanması ve çevre düzenlemesi gibi detaylı çalışmalarla mahalleleri daha yaşanabilir hale getiriyor. Vatandaşların temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların son adresi Orta Mahalle olurken, çalışmalar mahalle sakinlerinden de takdir topladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı bu kapsamlı çalışmalar, sadece sokakların temizlenmesiyle sınırlı kalmazken; yollarda, kaldırımlarda, park ve bahçelerde gerçekleştirilen düzenlemeler ile mahallelerin genel yapısı iyileştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeşil alanlarda düzenleme yaparak hem çevre sağlığını korumak hem de görsel açıdan mahalleleri güzelleştirmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mesai arkadaşlarımız koordineli bir şekilde mahallelerimizi daha temiz ve düzenli hale getirmek için çalışıyor. Amacımız, halkımızın yaşadığı çevrenin sağlıklı, güvenli ve estetik açıdan güzel olmasını sağlamak” dedi. Başkan Yetişkin, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.