Kültür, bilim ve sanat etkinlikleriyle Efeler halkını buluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 21 Kasım Dünya Felsefe Günü’nde düzenlediği özel bir programla felsefe dünyasına da katkı sundu.

Efeler Belediyesi’nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Felsefe Kurumu’nun katkılarıyla organize ettiği sempozyum, felsefe alanında değerli akademisyenleri bir araya getirdi. İki oturum halinde gerçekleşen etkinliğin ilk buluşması Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İsa Bey Salonu’nda, ikincisi ise Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İsa Bey Salonu’ndaki sempozyuma katılan Başkan Anıl Yetişkin, yaptığı konuşmada, Efeler Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile çok büyük iş birliği yapmayı planladıklarını belirterek, “Hem yerelde hemşehrilerimizle, hem de misafir olarak gördüğümüz ama Aydınlı olarak kabul ettiğimiz üniversitemizin öğrencileri ile bütünleşmeyi, onlarla daha güzel etkinliklerde buluşmayı planlıyoruz. Bu etkinliklerin artarak devam etmesini umuyorum. Bugüne emek veren, katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, Dünya Felsefe Günü’nü kutluyorum” dedi.

Etkinliğin ikinci oturumunda Efeler Kent Konseyi tarafından Platon, Hegel, Kant, Descartes, Marcus gibi ünlü düşünürlerin fotoğraflarının ve sözlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

Programın sonunda Başkan Yetişkin sempozyumu gerçekleştiren akademisyenlere plaket takdim etti.