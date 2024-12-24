Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden itibaren ilçe sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Yetişkin ve ekibi, görev ve sorumluluk alanındaki yolları onarırken, kırsal mahallelerde de yeni yollar açarak 65 milyon TL’lik büyük bir yol yatırımı gerçekleştirdi.

Başkan Yetişkin, kentteki altyapı sorunlarını çözmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak adına, 69 bin 594 metrekarelik alanda asfalt çalışması yaptı. Ayrıca, 61 bin 190 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, ilçede ulaşımın çok daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağladı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde de yoğun bir şekilde yol açma ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler sayesinde, söz konusu yerlerdeki üreticilerin tarım arazilerine daha kısa ve konforlu yollarla ulaşmaları sağlanıyor. Özellikle çiftçilerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan akaryakıt fiyatlarının yüksekliği göz önüne alındığında, bu yeni yollar çiftçilerin ulaşım masraflarını ciddi oranda düşürüyor.

Bozuk yollar nedeniyle ürünlerin taşınmasında yaşanan zorluklar da çözüme kavuşturuldu. Daha önce, bozuk yollar nedeniyle üretim noktalarından satış yerlerine taşınan ürünlerde zararlar meydana geliyordu. Efeler Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları sayesinde, çiftçiler ürünlerini zarar görmeden ve güvenli bir şekilde satıcıya ulaştırabiliyor. Bu da çiftçilerin hem maddi kayıplarını engelliyor hem de sağlıklı ve düzgün ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.

Başkan Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetleri, vatandaşlardan takdir topluyor. İlçe sakinleri, her fırsatta Başkan Yetişkin’e ve ekibine teşekkürlerini ileterek, yapılan hizmetlerin günlük yaşamlarını daha kolay ve güvenli hale getirdiğini belirtti.